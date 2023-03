Reggio Calabria, ciclista investito e “beffato” sulla SS106

StrettoWeb

Tragedia sfiorata questa mattina sulla SS106 a Reggio Calabria e precisamente a Pellaro, lungo l’incrocio tra la statale jonica e via Fondo Bolani, dove una Fiat 500 ha tagliato la strada e investito un ciclista. L’uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato dai soccorritori del 118 al pronto soccorso, ma per fortuna le sue condizioni non destano preoccupazione.

E’ l’ennesimo episodio che vede un ciclista investito sulle strade: rinnoviamo la raccomandazione agli automobilisti e ai camionisti di prestare particolare attenzione ai ciclisti che, nel pieno rispetto del codice della strada, hanno tutto il diritto di pedalare in sicurezza. Grande attenzione, quindi, a sorpassi e incroci: in caso di incidente, sono i ciclisti ad avere spesso la peggio e ogni anno si contano numerose vittime sull’asfalto, come tristemente accaduto negli ultimi anni anche a grandi campioni come Davide Rebellin e Michele Scarponi.

Nel caso specifico odierno, poi, secondo le testimonianze del posto il ciclista oltre ad essere stato investito e ad aver rimediato ferite, ha anche subito la “beffa” dell’alcol test effettuato a lui (! e non, eventualmente, all’automobilista!) per accertarsi che non stesse pedalando ubriaco. Ovviamente il risultato ha dato esito negativo.