Reggio Calabria, Carlo Rositani: “è sempre l’8 marzo. Auguri Donne”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Carlo Rositani, padre di Maria Antonietta, ha voluto omaggiare le donne: “è sempre l’ 8 marzo. Auguri donne. Le cose brutte non appartengono a noi. Non sono di Dio. Le cose belle invece restano, eterne alla vita. Tra di noi, accanto a Dio, mai violenza alla vita. Per non andare oltre al tempo, da quel 12 gennaio del 2012, 1.000 e più femminicidi fino a oggi. Ed è sicuramente un numero per difetto. La prima si chiamava Lenuta Lazar”, evidenza.

“Aveva 31 anni, Lenuta, i capelli con le meches bionde, le sopracciglia curate, un sorriso dolce. È stata uccisa la notte del 2 gennaio 2012 da Sergio Rubini, 31 anni, che prima l’ha straziata con 23 coltellate poi si è disfatto del corpo gettandolo da un ponte nel canale dove era solito andare a pescare. In Italia ogni tre giorni una donna viene ammazzata, ferita, derisa e maltrattata, offesa da un marito, da un compagno, da un ex che non si rassegna a essere tale. Per non dimenticare mai. La vita è amore. Mai violenza alla vita”, conclude Rositani.