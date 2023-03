Reggio Calabria, dal 6 marzo al via il Caffè delle RiparAzioni | INFO

StrettoWeb

Anche il Parlamento Europeo ha definito delle priorità per realizzare un modello di economia circolare entro il 2050 nel quadro del Green Deal europeo, ovvero la tabella di marcia dell’UE per raggiungere la neutralità climatica per il 2050.

Tra queste priorità vi è il diritto alla riparazione. Secondo un’indagine Eurobarometro, il 77% dei consumatori dell’UE preferirebbe riparare i propri beni piuttosto che acquistarne di nuovi, ma poi finisce per sostituirli o scartarli a causa degli elevati costi delle riparazioni e della mancanza di servizi forniti. Le riparazioni di dispositivi elettronici costituiscono un beneficio per l’ambiente, portando a una riduzione dell’uso delle risorse, a minori emissioni di gas serra ea un minor consumo di energia.

Per promuovere in città la buona pratica della riparazione, l’associazione Fare Eco ha voluto riprendere nel 2022, grazie ad un bando dello Europe Direct del Comune di Reggio Calabria, l’attività dei caffè delle riparAzioni, avviati dal 2019 a Reggio Calabria dall’associazione culturale Magnolia.

I caffè delle riparazioni sono dei luoghi in cui, assieme, si IMPARA ad aggiustare e riutilizzare, in modo tale da allungare la vita agli oggetti che altrimenti verrebbero gettati.

Grazie alla collaborazione con il Fab Lab di Reggio Calabria e l’associazione culturale Magnolia, questa attività continuerà anche nel 2023, e vedrà come sempre il coinvolgimento di persone, artigiani e volontari, che sono portatori di abilità e saperi, nella riparazione, assieme ai partecipanti dei loro oggetti. Grazie a questi incontri si evita la produzione di rifiuti, e quindi si riduce l’impatto economico, ambientale e sociale di un oggetto.

