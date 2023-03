Reggio Calabria, “Cafè Express”: l’omaggio a Nino Manfredi | INFO

StrettoWeb

Domenica 12 marzo alle ore 18.30, presso la Sala Museo “Il Ferroviere” della Stazione FS di S.Caterina a Reggio Calabria, Calabria d’Autore celebrerà, a pochi giorni dal 102° anniversario della sua nascita, il ricordo di un grande attore che ha fatto la storia del Cinema in Italia: Nino Manfredi, che ha rappresentato, con la sua arte, uno spaccato di vita popolare della società italiana del secondo dopoguerra.

Quel periodo è stato molto prolifico per il cinema Italiano, e i tanti bravissimi attori protagonisti di quel periodo, come appunto Manfredi, oggi emozionano ancora oggi con quei meravigliosi Film.

“La nostra Associazione – racconta il Presidente di ‘Incontriamoci Sempre’ Pino Strati – ha voluto omaggiare il capolavoro cinematografico Cafè Express, con Nino Manfredi, per la regia del grande Nanni Loy, con un affresco del Maestro Alessandro Allegra, realizzato due anni fa in occasione del centenario della nascita di Manfredi, che affascinò anche la Direzione Nazionale delle FS, tanto da meritarne la pubblicazione su FSNews.It e sul Magazine Le Frecce FS, distribuito nel Giugno 2021 su tutte le frecce circolanti in Italia, per ottantamila copie“.

In occasione dell’evento di Domenica 12, “Cafè Express” sarà raccontato tra immagini (molte scene di questo capolavoro cinematografico sono state girate nell’ex Compartimento di Reggio Calabria), video, scene ferroviarie ed arte, da Nicola Morabito, Francesco Miroddi, Alessandro Allegra e Marco Mauro.