Reggio Calabria: a Bagnara la Via Crucis in ricordo delle vittime di Cutro

Anche quest’anno l’Associazione A.GE.S.S. organizza la Via Crucis “Il Calvario di Maria”. L’evento, giunto alla sua decima edizione, e riproposto come ogni anno durante la settimana Santa, mette in parallellismo le stazioni di Gesù verso il calvario con le sofferenze delle donne. Quest’anno, come comunicato dal Presidente dell’A.GE.S.S. Silvana Ruggiero (ideatrice della decennale rappresentazione), sarà un momento di preghiera e di ricordo per le donne, mamme e bambini morti o comunque segnati nel corpo e nell’anima, nel naufragio del barcone a pochi chilometri dalla spiaggia di Steccato di Cutro.

La Ruggiero stessa si è recata, in occasione dell’otto marzo, in quel tragico luogo per rendere omaggio alle donne annegate. Dalla sofferenza e dolore avvertiti in quel luogo straziante è nata l’idea, al Presidente dell’A.GE.S.S., non solo di dedicare la Via Crucis quale momento di preghiera appunto per le vittime, ma di percorrere le varie stazioni portando la croce realizzata con pezzi di legno provenienti dalla spiaggia del naufragio. Appuntamento quindi a martedì, 4 aprile p.v. a partire dalle ore 18.00 presso l’Anfiteatro “Don Italo Calabrò” (Belvedere) di Bagnara Calabra per un commovente momento di preghiera, al quale verranno invitate le Congreghe e le Arciconfraternite di Bagnara.