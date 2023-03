StrettoWeb

Un’auto ha preso fuoco poco fa in pieno centro a Reggio Calabria. L’episodio è avvenuto in Via Sant’Anna II Tronco, vicino al palazzo del Cedir. Non sono note le cause che hanno originato l’incendio, ma sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti per spegnere le fiamme.