Reggio Calabria, l’arcivescovo Morrone visita il locale Comando di Polizia Locale

Nella giornata di mercoledì 29 marzo, S.E. Rev.ma Mons. Fortunato Morrone, Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria-Bova, ha visitato il locale Comando di Polizia Locale, per un saluto augurale in occasione della Santa Pasqua.

L’alto prelato, accompagnato dal Cappellano del Corpo, Don Marco Scordo, è stato accolto presso la sede di viale Aldo Moro, dal Sindaco f.f. Paolo Brunetti, dall’Assessore alla Polizia Municipale Giuggi Palmenta, e dal Comandante Salvatore Zucco.

Durante l’incontro con una nutrita rappresentanza del Corpo, Mons. Morrone, ha inteso ringraziare gli uomini e le donne del Corpo, per il lavoro che svolge quotidianamente per la collettività, stimolando una profonda riflessione sul valore del servizio, nonché porgere un ricambiato pensiero augurale a tutti i componenti della polizia urbana ed ai loro cari.

Il Sindaco, l’Assessore ed il Comandante hanno manifestato la massima gratitudine al l’Arcivescovo per il dono della visita presso la sede istituzionale, rimarcando la straordinaria e rara capacità del Pastore Reggino di saper essere vicino con parole e fatti alla collettività. Il Corpo di Polizia Locale ha poi inteso ringraziare Sua Eccellenza Reverendissima, a nome di tutta la Polizia Locale Calabrese, per la splendida concelebrazione presieduta in Cattedrale in occasione della prima festa regionale della Polizia Locale che si è tenuta nella città dello stretto lo scorso 20 gennaio.