Reggio Calabria, un appello agli artisti per le vittime del naufragio di Cutro

L’associazione culturale Le Muse “Laboratorio delle Arti e delle Lettere” di Reggio Calabria rappresenterà la città metropolitana di Reggio Calabria martedì 21 marzo alle ore 16 a Rossano per l’evento dedicato in occasione della Giornata Mondiale della Poesia celebrata in onore alle Vittime di Cutro. “Poeti del sud voce degli esuli” il titolo dell’evento che coinvolgerà tutta la Calabria con vari referenti per ogni città della regione.

Siamo il mare che accoglie i nostri fratelli, solidali con i conterranei di Steccato di Cutro onoriamo le vittime degli esuli. Con questo spirito celebriamo il 21 marzo la Giornata Mondiale della Poesia istituita dall’Unesco. Una chiamata alla Poesia, ai poeti, all’arte, alla fotografia, alle arti grafiche. Questo l’appello della referente Unesco per la Giornata Mondiale della Poesia, la nota poetessa visiva Anna Lauria che in sinergia con l’amministrazione comunale di Rossano-Corigliano, insieme all’associazione culturale Aglalia ed all’associazione di volontariato Sosteniamo hanno invitato Giuseppe Livoti, presidente del sodalizio reggino “Le Muse”, ad unirsi a questo grido creativo, facendo da tramite, da ponte non solo umano ma ideale convogliando e coinvolgendo le forze creative e comunicative della città metropolitana di Reggio Calabria.

Il presidente Livoti così fa appello a tutti gli scrittori, ai poeti, agli artisti affinchè pur non presenti fisicamente il 21 marzo a Rossano, possano far arrivare il loro messaggio attraverso due diverse forme.

I poeti dovranno presentare un loro componimento su carta in formato A4 con la loro firma autografa e la data del 21 marzo 2023 mettendo in evidenza il dolore, l’indignazione nei confronti di quello che è “…divenuto una distesa di scarpe spaiate come le famiglie che il naufragio ha spezzato. E poi vestiti stracciati dal mare, una ciabatta rosa da bambina, un vecchio portafoglio pieno solo di sabbia, pezzi di barca sparpagliati lungo più di quattro chilometri di costa. Davanti il mare, che forse ancora nasconde i corpi di dispersi”. Un dolore che i versi potranno contenere ed essere utili a riflettere.

Gli artisti, i pittori e i fotografi, potranno realizzare un segno grafico cromaticamente incisivo rendendo visivo l’idea del dramma, del dolore oppure conservando sulla superficie di immagine, un messaggio salvifico che dovrà essere obbligatoriamente realizzato su una striscia di carta da imballaggio di libera dimensione. Sia le poesie che le opere dovranno essere consegnate mercoledì 15 marzo dalle ore 18 alle ore 20 presso la segreteria Muse di via San Giuseppe 19, giovedì 16 dalle 9,30 alle ore 12 o domenica 19 marzo alle ore 18. Il 21 marzo l’associazione “Le Muse” sarà presente con Livoti ed alcuni componenti dei soci e del direttivo e consegneranno il materiale che verrà esposto presso la Sala Grigia di Palazzo San Bernardino.

Prima si terrà un flash mob presso la Scalinata Grottaferrata coinvolgendo il centro storico di Rossano. Successivamente al San Bernardino alla Sala Rossa si terrà una maratona con poeti ed artisti che leggeranno il loro pensiero su questo avvenimento che assume un valore universale. I poeti e gli artisti che saranno fisicamente presenti potranno declamare e spiegare le loro opere, mentre chi li farà consegnare da “Le Muse” lascerà traccia tangibile visiva in questa esposizione nella comunione e condivisione superando steccati e muri e parlando ai più che “Non c’è presa di coscienza senza dolore”.