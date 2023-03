Reggio Calabria, è allarme per Piazza del Popolo: degrado, incuria e abbandono nel luogo-simbolo della città | FOTO

StrettoWeb

“La Consulta Assetto del territorio ha chiesto ufficialmente al Presidente della III commissione comunale di convocare con urgenza una riunione che abbia come oggetto la situazione di degrado in cui versa Piazza del Popolo”. Lo afferma in una nota Gerardo Pontecorvo, Presidente Consulta comunale Assetto del Territorio.

“E’ perfino superfluo evidenziare l’importanza storica, urbanistica, e mercantile che la grande piazza riveste per la città. Ma, come è stato constatato e documentato in questi giorni, è in totale abbandono. Basti osservare i pilastrini (quelli ancora in piedi) della recinzione che sono ormai semidistrutti. Per non parlare dei tubi di raccordo che mancano del tutto e di quelli superstiti totalmente arrugginiti. Il bello e distintivo particolare architettonico costituito dai dieci pilastri rivestiti un tempo di candido marmo è in condizioni pessime. Infatti, molte lastre sono mancanti, le poche che resistono risultano sfregiate e nella migliore delle ipotesi sporcate dal tempo e da vernici spray… Davvero penosa è pure la visione di quelli che forse un giorno erano stati dei gabinetti pubblici, e seria preoccupazione, almeno in un comune passante, suscitano i cedimenti strutturali su via Monsignor De Lorenzo”.

“Come si può accettare una tale situazione di degrado di un bene culturale tanto importante per la collettività? Eppure, la stessa piazza è al centro di un’area dove l’incuria la fa da padrone. Ne è un esempio eclatante, prospicente alla piazza, quella grande costruzione di proprietà comunale incompiuta e abbandonata da più di un decennio che fa mostra di sé come un monumento di trascuratezza e immobilismo, e la cui pertinenza è diventata una macro discarica di rifiuti urbani e speciali (a pochi metri dalla zona mercatale!). A completare il quadro sconfortante c’è via 25 luglio 1943 che fiancheggia un lato della piazza e un tempo meravigliosamente alberata, dove sopravvivono alcuni esemplari di Melia Azedarach superstiti (ne rimangono 9 su 40)”.

“Nel caso fosse accolta la sua richiesta, la Consulta chiederà che venga individuato e dedicato un finanziamento perché l’amministrazione progetti un restauro conservativo di Piazza del Popolo e un recupero ambientale dell’intera area. Nell’occasione si dovrebbe pensare anche a un nuovo selciato della piazza che sostituisca quello d’asfalto rattoppato esistente”.

“La cittadinanza verrà informata da questa Consulta delle determinazioni a cui giungerà la riunione di commissione”.