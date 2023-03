Reggio Calabria, l’8 marzo l’evento “Le donne insegnano pace e diritti al Mondo”

StrettoWeb

In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, si terrà l’evento dal titolo “Le donne insegnano pace e diritti al Mondo” che si terrà presso l’Auditorium Zanotti Bianco Cipresseto. L’iniziativa è organizzata dall’Assessore per la Pubblica Istruzione con delega per le Minoranze linguistiche della Città di Reggio Calabria, Arch. Lucia Anita Nucera, in collaborazione con il Centro di Lingua e Cultura Ellenica ELLINOMATHEIA.

“Nel giorno della sua festa – spiega l’assessore Nucera – vogliamo onorare la DONNA che costruisce ogni giorno ponti di amicizia, tolleranza, pace e civiltà. La DONNA che lotta non solo per i suoi diritti ma anche per il rispetto dei diritti dei più deboli, essendo lei quella che genera la vita sente ancor di più il bisogno di proteggerla e onorarla. Oggi più che mai – prosegue Lucia Anita Nucera – c’è bisogno delle DONNE in un mondo lacerato dalla guerra, le ingiustizie, le persecuzioni, le violenze senza fine. Ritengo che la donna sia la personificazione di quella che io chiamo “nonviolenza”, che significa amore infinito capace di assumere il dolore. Permettiamo – conclude l’assessore – alla donna di estendere questo amore a tutta l’umanità. A lei è dato di insegnare la pace ad un mondo lacerato (Mahatma Gandhi)”.

All’iniziativa saranno presenti le delegazioni di alunni delle scuole che parteciperanno attivamente. Ogni scuola, infatti, avrà a disposizione 110 minuti per esprimere un pensiero sulle donne, sulla pace, i diritti, la violenza, attraverso la lettura di un brano, una canzone, una poesia, un intervento a più voci, un video, ecc. L’ associazione ELLINOMATHEIA- Il Lykeion ton Ellinidon (Liceo delle donne greche) è un’associazione senza scopo di lucro, fondata nel 1911 da Kallirroi Siganou-Parren, pioniera del movimento femminista e del volontariato in Grecia.

“Tra gli scopi statutari – dice il presidente Vasiliki Vourda – c’è la difesa dei diritti e delle libertà fondamentali della donna. Allo stesso tempo, collegando la sua azione fin dall’inizio con la conservazione e la promozione dei costumi e delle tradizioni greche come parte del patrimonio nazionale, il Liceo delle donne greche è emerso come un’associazione modello con un contributo decisivo all’ulteriore sviluppo culturale e sociale della Grecia nel ‘900. Oggi il Liceo “guida” una rete che comprende 55 Filiali in Grecia e 14 Uffici all’estero, dove c’è l’ellenismo della diaspora, che si ispirano agli stessi principi e valori e lavorano per gli stessi scopi. È stato premiato due volte dall’Accademia di Atene, mentre nel 2012 è stato certificato come ente di consulta del Comitato intergovernativo dell’UNESCO, per la protezione del patrimonio culturale immateriale”.

L’UDI (Unione donne in Italia) è tra i partner dell’evento, sul documentario “La Rugiada e il Sole. La storia delle Gelsominaie di Calabria”, i responsabili spiegano: “È frutto di un lavoro avviato diversi anni fa da percorso di recupero della nostra identità: raccogliere, conservare e narrare direttamente dalle loro voci la vita ed il lavoro delle Gelsominaie di Calabria. Convinte che la discriminazione operata nella narrazione degli eventi abbia negato spesso la storia delle donne, da tempo seguiamo il nostro desiderio di colmare e trasmettere alle nuove generazioni quanto invece è accaduto e fa parte appieno del percorso di una comunità”.