Reggio Calabria, anche 30 bambini a bordo della nave Diciotti

Molti dei 589 migranti giunti stamani a Reggio Calabria a bordo della nave Diciotti della Guardia costiera saranno trasferiti in Veneto, Lombardia, Puglia, Marche, Campania. Solo una parte resterà in Calabria. Lo sbarco è iniziato da alcune ore. Le operazioni dovrebbero essere abbastanza veloci in quanto i migranti non sono stati soccorsi in mare ma provengono tutti dall’hotspot di Lampedusa dove erano già stati identificati e fotosegnalati.

A bordo della nave Diciotti, che è stata scortata da una motovedetta della guardia di finanza, sono arrivati in Calabria 414 uomini singoli e 23 donne singole. Altri 148 migranti risultano essere componenti di nuclei familiari e tra questi ci sono anche 30 bimbi e alcune donne incinte.

Prevalentemente provengono dai paesi dell’Africa subsahariana. Una volta scesi sul molo di ponente del porto di Reggio Calabria, i migranti vengono fatti salire sui pullman con cui raggiungeranno le regioni stabilite dal riparto predisposto dal ministero dell’Interno. Lo sbarco è ancora in corso.