Reggio, Ancora Italia Sovrana e Popolare cambia nome e logo e diventa “area del dissenso”

In data 1 di Marzo 2023 vengono rinnovate le cariche della sezione San Giorgio di Reggio Calabria, del partito Ancora Italia Sovrana e Popolare. Nell’assemblea convocata per il rinnovo delle cariche sono risultati eletti come responsabili: Domenica Greco Presidente, Annalisa Barreca Vice presidente, Maria Turano Segretaria e Cosimo Bellanova Tesoriere. “La sezione si propone di continuare il percorso di confronto ed unificazione politica di quelle forze e movimenti sani che in questi anni hanno preso coscienza del regime in atto, rappresentato da un Pensiero Unico che ha eliminato di fatto le ideologie del secolo scorso e si oppongono energicamente”, si legge nella nota.

“Siamo coscienti che l’esercizio della democrazia necessita di strumenti adeguati, uno dei principali è il Partito Politico, luogo in cui avviene la selezione, formazione della classe dirigente chiamata ad amministrare la cosa pubblica. Trent’anni di antipolitica e populismo, costruiti a tavolino, abbiamo visto i tragici risultati che hanno prodotto per l’economia, la cultura, la società italiana. Il nostro proposito è tornare alla costruzione del confronto politico, attraverso la partecipazione della popolazione al dibattito, alle decisioni politiche, riavvicinare la politica ai cittadini, più politica e meno mercato, non possono essere le fredde ed algebriche logiche di mercato a muovere l´amministrazione di essere umani”, continua la nota.

“Dopo un periodo di pausa dovuto agli inevitabili stress post elettorali ed alcune dinamiche di confronto interno ad Ancora Italia, sulla opportunità di continuare o meno l´esperienza di partito unico presentato alle elezioni politiche, si sono delineate le posizioni politiche e quindi gli uomini che porteranno avanti tali percorsi, di conseguenza è giunto il tempo ‘lasciare gli ormeggi e navigare con coraggio in mare aperto’. Il congresso nazionale di Ancora Italia Sovrana e Popolare ha posto le fondamenta della costruzione di un partito unitario che aggreghi e diventi riferimento solido e serio per le forze che caratterizzano la cosiddetta area del dissenso. Si prevede pertanto in un periodo ragionevolmente breve l’unione in Democrazia Sovrana e Popolare, progetto sul quale i dirigenti dei vari partiti stanno lavorando”.

“Il nuovo logo rappresenta l’Italia personificata, come presente sulla moneta da 1 lira del 1946, segno suggestivo che vuole indicare sia la ripartenza (dopo l’orrore della guerra) che il ritorno e la ‘conservazione’ di quei valori che hanno reso grande il nostro paese negli anni ’50 e ’60, complice una bussola morale e ideologica, cioè la Costituzione, che univa il meglio del cattolicesimo politico alle giuste rivendicazioni sociali delle classi operaie”.

“Abbiamo la necessità che recuperiamo la nostra sovranità in ambito monetario, politico, economico, a fronte di pressioni globaliste che vogliono annullare le identità dei popoli a favore dei vari mercati. A livello locale, coscienti dei gravi problemi che attanagliano la nostra città, costruiremo proposte e parteciperemo a confronti politici orientati a costruire una seria alternativa a quella classe politica che negli ultimi anni ha determinato il degrado culturale, politico, sociale della nostra bella città. Riteniamo fondamentale portare avanti l’impegno e il lavoro svolto dal principio e proseguire il nostro cammino con questo nuovo emblema al fianco di AISP nelle figure della sua Presidente Bianca Laura Granato e del Segretario Francesco Toscano”.

“Per quanto riguarda il nostro modus operandi, rimarchiamo ancora una volta che il concetto di rappresentanza politica debba essere ricostruito poggiandolo su basi di onestà, rispetto reciproco e giustizia sociale, valori che custodiremo insieme a coloro che vorranno affiancarci in questa sfida che non è solo politica, ma anche e soprattutto culturale”, si chiude la nota.