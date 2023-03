Si reca alla camera ardente del suo professore ma si sente male, muore 62enne a Cosenza

StrettoWeb

Il dolore per la perdita del suo mentore, il professore che era stato d’ispirazione nella sua vita. Un’emozione troppo forte da poter sopportare tanto che il suo cuore non ha retto: un uomo di 62 anni di Dipignano, in provincia di Cosenza, si era recato alla camera ardente del docente e amico di vita a lui tanto caro. Una commozione profonda che, davanti al feretro, si è trasformata in malore. L’uomo infatti, mentre portava i suoi saluti al defunto, si è improvvisamente sentito male e si è accasciato a terra. Proprio lì, accanto al suo professore. I familiari del defunto, scossi, hanno chiamato subito il 118. I soccorsi, arrivati sul luogo dell’accaduto, hanno tentato di rianimare l’uomo ma invano.