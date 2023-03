Raffaele Rudilosso: dalla Sicilia ai più prestigiosi palcoscenici internazionali

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

A passi di danza da Floridia, nel Siracusano, ai più prestigiosi palcoscenici internazionali. Eccola, in sintesi, la storia di Raffaele Rudilosso, ballerino floridiano di 22 anni, da ben 7 mesi di scena, ogni giorno, al Teatre Apolo di Barcellona, con la versione spagnola di “Pretty woman el musical”.

“Sono approdato a questo spettacolo, che vanta la regia di Carline Brouwer e le coreografie di Denise Holland Bethke – spiega Raffaele Rudilosso – la scorsa estate, dopo essere stato visionato, in precedenza, dal team della Stage Entertainment”. È così che l’ex enfant prodige della danza, ormai divenuto affermato performer di musical, entra a far parte di questa imponente produzione che si accinge a toccare le 200 repliche nel più antico e celebre teatro di Barcellona. “Una produzione – aggiunge il ballerino floridiano – con un cast totalmente spagnolo, fatta eccezione per me, oltre che per una portoghese”.

Una “meravigliosa sfida” – per usare le parole di Raffaele Rudilosso – che si traduce innanzitutto nella necessità di apprendere, nel giro di pochissimo tempo, una nuova lingua. E poi, ancora, il rapporto con un’equipe internazionale e quell’impegno quotidiano, faticoso e piacevole insieme, “che hanno contribuito ad alimentare in me – continua il ballerino – quel fuoco per la danza che mi sta portando e mi porterà per strade diverse. In Italia e all’estero. Si tratta infatti di un’esperienza che ha prodotto tanti cambiamenti dal punto di vista artistico ma soprattutto umano, un trampolino di lancio per progetti futuri che guarderò sotto un’altra prospettiva, sicuramente più matura”.

Perché di strada, Raffaele Rudilosso, ne ha fatta da quando, all’età di 6 anni, muove i primi passi – di danza – nella cantera dell’Hobby Sport di Floridia, intraprendendo corsi con grandi esponenti della danza. Ballet, Hip hop, contemporary dance e modern gli stili con cui inizia il suo percorso ballettistico, facendosi notare in concorsi e stage di danza e vincendo diverse borse di studio che gli permettono di viaggiare anche all’estero.

Poi, affinando le tecniche del canto e della recitazione, nel 2018, Raffaele Rudilosso riesce a entrare nella prestigiosa Sdm, Scuola del musical di Milano, fondata da Saverio Marconi (Compagnia della Rancia), dove si diploma due anni dopo con il musical “The wedding Singer”. Un traguardo, quello della scuola milanese, preceduto e seguito dalla partecipazione ad ambiziosi progetti. Raffaele Rudilosso prende infatti parte a importanti spettacoli come “We will rock you”, “Sweet charity”, “Italy Bares”, “Broken bright flowers”, “I 7 vizi capitali” e balla per L’Oréal Paris, Mtv Music, Netflix e XFactor. Fino a giungere a “Pretty woman el musical”.