I quadri di Adele Canale protagonisti di “L’Arte salverà il mondo”

All’Automobile Club di Reggio Calabria non solo servizi per gli automobilisti ma, anche arte e cultura. Non solo quadri, canzoni, letteratura, poesia ma, anche spettacolo e discussione sull’arte. L’occasione sono stati i quadri della pittrice Adele Canale che per l’esposizione dei dipinti ha voluto la presenza, nella sede dell’Automobile Club del Presidente Giuseppe Martorano, un gruppo di figure culturali che hanno impreziosito e cambiato il modo di presentare un evento d’arte.

Non il solito tavolo o il solito salotto ma, per “L’Arte salverà il mondo” un mix di temi ed argomenti, che ha unito, in un unico momento, le diverse sfaccettature dell’Arte. Magistralmente cucite dalla conduzione del giornalista Pasquale Muià, Direttore di Incipit Sistema Comunicazione, i protagonisti hanno saputo unire il canto, con la voce di Beatrice Mollica, la poesia, con i versi della poetessa Bruna Filippone, della letteratura, con la relazione della scrittrice Palma Comandè, con i quadri di Adele Canale.

L’evento ha visto la presenza di personalità politiche e culturali non soltanto di Reggio Calabria. Erano presenti a portare i saluti, l’onorevole Fortunato Aloi, presidente dell’Associazione Calogero; la sindaca di Villa San Giovanni Giusy Caminiti, la presidente del Telesia Museum di San Roberto con la direttrice Maria Cotroneo, la presidente di Incipit Sistema Comunicazione dottoressa Angela Maria Pia Guarnieri, a sorpresa eletta madrina della serata, Santina Tedesco del Mume – Museum delle Memorie di Piale, Pino Strati dell’Associazione Culturale Incontriamoci sempre, il presidente dell’Associazione Zephiros di Ferruzzano scultore Domenico Carteri, il presidente dell’Associazione greca Delia di Bova Marina con il professore Salvatore Dieni e l’Associazione culturale La Rosa del Pozzo con il suo presidente Antonino Santisi.

Diverse le Associazioni culturali che hanno abbracciato l’idea di un progetto nuovo e che hanno portato i saluti all’apertura dell’evento. Beatrice Mollica ha incantato i presenti interpretando alcune delle canzoni più popolari della canzone italiana, come Grande, grande di Mina, Vasame e Reginella. A toccare e far vibrare le corde dei sentimenti è stata la poetessa Bruna Filippone che ha steso, con i versi di Leonida Repaci le lodi alla pittrice, percorrendo attraverso la sua relazione la vita della nascite delle opere dell’artista.

Il momento della letteratura è giunto grazie alla scrittrice Palma Comandè che dopo un excursus dell’Arte nel tempo ha introspettivamente illustrato alcuni dei quadri esposti. La scrittrice si è soffermata sui paesaggi e le figure simboliche che Adele Canale compone con i suoi colori vivaci, come quelli della ginestra o il rosso e l’azzurro delle piume dei galli, che testimoniano ancora una volta la gioia, la certezza della luce, il desiderio di essere attivi, l’annuncio del sole. La vernice della pittrice Adele Canale, non poteva avere migliore interpretazione e lei felicissima ha ringraziato tutti con omaggi floreali.