Il pullman riparte senza di lei: 84enne di Cosenza dimenticata alla stazione di servizio

Piccola disavventura martedì sera per una donna di 84 anni di Cosenza: l’anziana signora viaggiava su un pullman di linea che dalla città dei bruzi l’avrebbe portata a Parma. Complici le lunghe ore di viaggio, aveva approfittato di un momento di sosta per scendere dal mezzo e sgranchirsi le gambe, prendendo una boccata d’aria. Al rientro però, si è accorta che il pullman era ripartito, senza darsi contezza dell’assenza della passeggera. L’episodio è avvenuto nella stazione di servizio alla svincolo di Lauria, in provincia di Potenza, dove la signora si è ritrovata impaurita e da sola in una zona che non conosceva. Disorientata, ha deciso quindi di chiedere aiuto alla Polizia. Gli agenti l’hanno quindi raggiunta sul luogo e, dopo averla rassicurata, le hanno fatto compagnia fino all’arrivo dei familiari, prontamente avvertiti dalle forze dell’ordine. Fortunatamente, la disavventura si è conclusa positivamente, con l’anziana signora rientrata a casa con i parenti.