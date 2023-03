Pugni e bastonate ad una coppia di 80enni, la storia di Alfonso e Caterina

StrettoWeb

Una finestra condominiale chiusa, i panni che gocciolano sul balcone. É bastato così poco per aggredire i vicini con pugni e bastonate. Lo raccontano Alfonso e Caterina nel servizio de “Le Iene”, una coppia di 80enni di Vibo Valentia che hanno deciso, da dieci anni a questa parte, di unire le loro solitudini e trascorrere insieme il loro tempo. Una dolce compagnia quindi, che aveva bisogno di un ‘nido d’amore’, un appartamento condominiale che si è subito trasformato in un inferno.

La vicenda ha inizio il 15 dicembre 2022, quando Alfonso decide di uscire a fare la spesa: cerca di aprire la finestra del condominio per far arieggiare il pianerottolo, ma capisce che è stata manomessa dalla vicina. Armato di una buona dose di coraggio, e della compagnia della sua Caterina, decide quindi di andare a suonare al campanello della vicina per chiederle, con gentilezza, spiegazioni. Ma la risposta, dall’altro lato del pianerottolo, è tutto fuorché gentile: la donna si scaglia subito contro Caterina, colpendola con l’ombrello sulla testa ed acchiappandola per i capelli. Quest’ultima prova a difendersi, riuscendo solo a lasciarle un leggero graffio.

L’episodio sembra surreale, ma il seguito sfiora confini inimmaginabili: Alfonso sta raccontando l’accaduto alla figlia della consorte per telefono, quando sente calci e pugni alla porta. Preoccupato, l’anziano signore apre e si trova davanti il fratello della vicina, un uomo alto e piazzato che si scaglia con furia contro i due. Pugni, bastonate, schiaffi e calci ai danni soprattutto della povera donna la quale, dopo un ultimo colpo in testa, sviene. Le urla ed i rumori hanno attirato l’attenzione degli altri vicini che hanno soccorso la coppia. I due sono finiti in pronto soccorso con codice rosso, con evidenti segni di violenza, ematomi ed escoriazioni.

La coppia oggi sta bene, ma vive nel terrore di incappare in nuove violenze: sono infatti in corso degli accertamenti sulla vicina ed il fratello, a seguito della denuncia alla Polizia da parte dei due anziani. Ma ecco il paradosso: Alfonso e Caterina sono stati a loro volta denunciati dai presunti aggressori per violazione di domicilio e per violenze verbali e fisiche. Come si suol dire, oltre al danno la beffa.