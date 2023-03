Pugilato, il reggino Santo Ielo colpisce ancora: anche la Slovenia cade sotto i suoi colpi

StrettoWeb

E’ andato in scena nel capoluogo pontino il secondo appuntamento del Dual Match dell’Italia Boxing Junior: un vero successo di pubblico, emozioni, luci e colori, con protagonisti i 18 pugili azzurri che si sono affrontati in vista della selezione finale. Selezione finale che toccherà effettuare al tecnico Franco Federici, alla vigilia degli Europei di Romania, nel mese di luglio.

Agli ordini dei CT della Nazionale azzurra della Federazione Pugilistica Italiana, Franco Federici e Simone Autorino, il giovane pugile reggino Santo Ielo, convocato nei pesi medi per il suo secondo impegno Internazionale contro la Nazionale Slovenia. Slovenia, rappresenta dal forte pugile Toni Koehk, che è però è stata battuta dal giovane reggino. Ielo parte subito forte infliggendo, a metà della prima ripresa, un pesante conteggio al pugile Sloveno. Così il match diventa tutto in discesa e si conclude con la vittoria. Ielo si conferma anche in campo internazionale come una delle migliori promesse nel panorama pugilistico Nazionale.