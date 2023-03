Messina, la prof. Lo Castro fra i 5 italiani selezionati dall’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire

StrettoWeb

L’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire ha selezionato tra i 5 partecipanti residenti in Italia, la prof.ssa Antonella Lo Castro, docente del Liceo Classico La Farina guidato dal Dirigente scolastico Caterina Celesti, per il seminario TCA (Transnational Cooperation Activity) dal titolo “Schools go green and digital – and Erasmus+ supports teaching excellence!” – A European Conference on the challenges of schools in the in the face of climate change and digitalization“, che si svolgerà a Bonn (Germania) dal 3 al 5 maggio 2023, organizzato dal PAD Pädagogischer Austauschdienst, l’Agenzia nazionale Erasmus+ tedesca.

La conferenza europea verterà sulle sfide che le scuole devono affrontare in merito al cambiamento climatico e alla digitalizzazione e presenterà progetti innovativi sull’educazione alla digitalizzazione e alla sostenibilità, con particolare attenzione alla formazione degli insegnanti.

Verrà, inoltre, affrontato il tema dell’ inclusione digitale, mettendo in evidenza i modi in cui le scuole e gli insegnanti possono beneficiare di eTwinning e di ESEP – European School Education Platform, la nuova piattaforma europea per la scuola.

Con l’ausilio di esperti del settore, i 150 partecipanti, tra cui la prof.ssa messinese Lo Castro, potranno discutere e svilupperanno riflessioni sulla formazione degli insegnanti e sullo sviluppo della scuola.

La conferenza offrirà inoltre un’opportunità di networking per il Liceo La Farina, al fine di trovare partner e avviare nuovi progetti (progetti di mobilità, progetti di cooperazione, progetti eTwinning).