Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu è arrivato a Roma

Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu e la moglie Sara sono arrivati a Roma. Lo riferisce Times of Israel. Domani è previsto l’incontro fra Netanyahu e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ad accogliere il premier israeliano c’era il ministro della Difesa, Guido Crosetto, su delega del premier oggi a Cutro per il Cdm.

Il capo del governo dello Stato ebraico parteciperà domani a un Forum economico con le imprese italiane, presente il ministro per Sviluppo economico e il Made in Italy Adolfo Urso. Alle 13.30, sarà a Palazzo Chigi, per un pranzo ufficiale con il premier Meloni. Il primo ministro ripartirà poi il giorno seguente sempre da Roma.