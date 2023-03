Premio Internazionale di Poesia “Rosario Angelo Livatino”, la Giuria rende noti i nomi dei vincitori

StrettoWeb

Il 21 Marzo si celebra in Italia la Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, giunta ormai alla ventottesima edizione, quest’anno per il corteo nazionale è stata scelta la Città di Milano. Per l’occasione, la Giuria della Terza Edizione del Premio Internazionale di Poesia “Rosario Angelo Livatino”, presieduta dal poeta e scrittore Rosario La Greca di Brolo (Messina) e composta da qualificati esperti, dopo avere esaminato e vagliato accuratamente tutti gli elaborati pervenuti da ogni parte d’Italia e del mondo, ha stilato all’unanimità la graduatoria finale delle due Sezioni e rende noti i nomi dei vincitori. Questa lodevole iniziativa, che per scelta, non gode di nessun contributo pubblico e privato, si prefigge principalmente di ricordare e rendere omaggio a un giovane magistrato sobrio e riservato, che ha sacrificato la sua vita al dovere, all’impegno e alla dedizione per la giustizia.

Di seguito i vincitori delle due Sezioni:

SEZIONE A: Poesia in lingua italiana a tema libero

Prima classificata: Antonia Flavio di Cosenza

Secondo classificato: Stefano Baldinu di S. Pietro in Casale (Bologna)

Terza classificata: Cetti Perrone di Messina

SEZIONE B: Poesia in lingua italiana avente come tema: la Legalità, la Libertà e la Giustizia.

Prima classificata: Nerina Poggese di Cerro Veronese (Verona)

Secondo classificato: Luigi Di Nicolantonio di Falconara Marittima (Ancona)

Terzo classificato: Daniele Bedendo di Lendinara (Rovigo)

È possibile visionare tutta la graduatoria finale sul sito: www.rosariolagreca.it Anche nella Terza Edizione è stato conferito un Premio Speciale alla memoria della Prof.ssa Ida Abate, biografa e docente di Lettere latine e greche del Giudice Rosario Angelo Livatino, scomparsa il 24 Luglio 2017. Quest’anno il Premio Speciale è stato assegnato alla poetessa Anna Francesca La Rosa di Rende. In questa Edizione, è stato conferito anche il “Premio Speciale Accademia Città di Udine”, per la poesia più bella dedicata al Giudice Rosario Angelo Livatino, il Premio è stato assegnato al poeta Pasquale Claudio Guglielmelli di Cosenza. La Giuria, inoltre, ha reso noto i nominativi delle Personalità che si sono distinte nel campo della Cultura, della Legalità e della Musica, a cui sono stati conferiti i Riconoscimenti Internazionali.

Per la Cultura il Riconoscimento Internazionale è stato assegnato a

Gianrico Carofiglio – Scrittore

Per la Legalità il Riconoscimento Internazionale è stato assegnato a Sigfrido Ranucci – Giornalista, autore e conduttore televisivo

Per la Musica il Riconoscimento Internazionale è stato assegnato a

Sofia Del Baldo – Youtuber e cantante.