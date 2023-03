StrettoWeb

In relazione alle problematiche sugli organici degli Uffici Postali e dei Centri di Recapito, più volte denunciate, SLP CISL si ritrova a segnalare gravi criticità sia in termini operativi che gestionali, dovute all’insufficiente numero di personale applicato, aggravate dalle uscite per esodo non adeguatamente compensate.

“Sosteniamo – commenta Francesco Giunta, Segretario SLP CISL Reggio Calabria – che sia necessario un sostanziale ed urgente incremento di personale attraverso un più corposo intervento di Politiche Attive, partendo dalle situazioni più critiche che gravano sull’organizzazione del lavoro e sulla qualità ed immagine del servizio”.

“La nota del Segretario Territoriale Francesco Giunta, del sindacato Slp-Cisl, denuncia carenze in tutta la provincia reggina, a tal punto che gli Uffici Postali più complessi ed i Centri di Recapito fanno strutturalmente ricorso allo straordinario ed a distacchi continui su tutto il territorio. – si legge nel comunicato stampa – La sigla sindacale, che nel territorio raccoglie ben più della maggioranza assoluta degli iscritti tra i lavoratori di Poste Italiane, attraverso il suo segretario parla di ‘servizio al collasso’. I motivi sono da rintracciare nella ‘forte carenza di personale’.

Nonostante siano poche le forze, il servizio finora è stato garantito grazie alla buona volontà dei lavoratori, ma non si può continuare così per sempre, a volte, per buon senso, anche i Direttori si mettono agli sportelli per agevolare il flusso della clientela e la corrispondenza viene recapitata anche attraverso figure di Staff a cui non competerebbe trascurando in questo modo le attività gestionali e interne. – conclude SLP Cisl – Per quanto sopra, siamo nuovamente a richiedere un urgente e fattivo intervento volto ad ottenere l’assegnazione di nuove risorse, in misura adeguata a consentire una corretta operatività degli Uffici Postali“.