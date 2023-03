Polistena, il primario Amodeo: “denunciato perchè ho chiesto l’emodinamica”

StrettoWeb

Il noto programma “Mi Manda Rai Tre” si è occupato della sanità calabrese ed in particolare dell’Ospedale di Polistena. Tra le eccellenze del nosocomio reggino, c’è sicuramente il reparto di Cardiologia, coordinato magistralmente dal primario Enzo Amodeo, il quale, però, ha raccontato di vari disservizi e disavventure. “L’eliporto? Qui a Polistena viene utilizzato non per fa arrivare i pazienti, bensì per trasportarli in altri ospedali, è un qualcosa di paradossale“, rimarca Amodeo.

“Sono stato denunciato ben 4 volte ed ho subito processi – sottolinea– perchè ho chiesto l’emodinamica che è fondamentale per questo nosocomio e per l’intero territorio. Sono stato, altresì, denunciato da un collega perchè pretendevo che sapesse fare l’ecocardiogramma che è assolutamente basilare per un medico”, sottolinea. “Vi prego di aiutarci”, conclude così l’intervento il noto cardiologo.