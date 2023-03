StrettoWeb

“Essere donna è volersi bene. Prevenzione: donna e salute”, questo il tema in programma per mercoledì 8 marzo 2023 alle 17 nella sala consiliare del Comune di Pianopoli. L’evento vede il coinvolgimento dell’amministrazione comunale, del Dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie dell’Asp di Catanzaro e dell’associazione di promozione sociale “Senza Nodi”.

Ad introdurre i lavori sarà la sindaca di Pianopoli Valentina Cuda. Dibatteranno sul tema scelto per l’evento Giuseppe Caparello, direttore Dipartimento prevenzione Asp di Catanzaro; Giuseppe Furgiuele, responsabile governance e piano regionale prevenzione; Nadia Donato, presidente associazione “Senza Nodi”.

Interverranno: Annalisa Spinelli, responsabile centro screening oncologici Asp di Catanzaro; Caterina Alessio, radiologa azienda ospedaliera Mater Domini; Concetta Fumia, ginecologa Asp di Catanzaro; Giovanna Ruggiero, endoscopista Asp di Catanzaro.

“Il Comune di Pianopoli – spiega il sindaco Valentina Cuda – in occasione della festa internazionale della donna, ha pensato di porre l’accento sulla prevenzione. Un concetto importante che abbiamo davvero a cuore e che spesso è poco sentito dalle donne italiane che rimandano esami e controlli a causa dei mille impegni della quotidianità, trascurando così la loro salute. La nostra cittadina – rimarca ancora il sindaco – non è nuova ad iniziative dedicate alla prevenzione, il nostro è un impegno che portiamo avanti da molto tempo e tante sono le iniziative già realizzate, sempre supportate dall’associazione Senza Nodi. La salute è un bene primario ed è fondamentale che l’amministrazione comunale affronti anche queste tematiche. Il mio è un confronto quotidiano con la popolazione, con l’intento di rispondere concretamente ed esaurientemente ai vari bisogni che vengono manifestati. Spesso – sottolinea ancora Valentina Cuda – mi è stato chiesto di fare prevenzione nel nostro Comune, lo abbiamo fatto e continueremo ancora in questa direzione”.

“La prevenzione è l’arma più potente nella lotta contro i tumori – asserisce Caparello – ognuno di noi nella vita quotidiana può e deve mettere in pratica alcune piccole raccomandazioni, quali sani stili di vita e diagnosi precoce. L’adesione ai programmi di screening risulta infatti essenziale ed efficace poiché gli studi dimostrano come la probabilità di guarigione dei tumori sia proporzionale alla tempestività della diagnosi”.

“Senza Nodi collabora da sempre con chi è sul territorio con attività di prima necessità – spiega Nadia Donato – Ecco perché, per la ricorrenza dell’8Marzo, abbiamo pensato ad un’iniziativa che evidenziasse l’importanza della prevenzione. Una tematica pregnante per fare una festa delle donne indirizzata alla tutela della salute. L’appuntamento nella sala consiliare di Pianopoli vedrà delle donne in prima linea nella prevenzione parlare a tutto l’universo femminile, mettendo a disposizione la loro esperienza in ambito sanitario”.

La presidente dell’associazione annuncia, inoltre, che proprio in occasione dell’incontro dell’8 Marzo, due settori dell’oncologia daranno il via ad una serie di appuntamenti di cui si occuperà Senza Nodi con la fattiva collaborazione dell’amministrazione comunale.