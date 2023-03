Pescara, bambino travolto e ucciso da un trattore: a guidarlo era il padre

StrettoWeb

Tragedia nella città di Pescara dove un bimbo di 4 anni ha perso la vita oggi pomeriggio. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino è stato travolto da un trattore in strada del Palazzo. Alla guida del mezzo il padre che, scioccato per l’accaduto, ha cercato di intervenire senza successo. Sul posto anche i soccorsi che altro non hanno potuto fare se non constatare il decesso. Anche le forze dell’ordine hanno raggiunto il luogo del tragico incidente per effettuare gli accertamenti del caso e ricostruire la dinamica dei fatti.