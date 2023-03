“Pensa Tu”: a Rende la seconda edizione del festival della Scienza e della Curiosità

StrettoWeb

Torna la seconda edizione del Festival “Pensa Tu” al Parco Acquatico Santa Chiara di Rende (CS) nelle giornate di sabato 25 e domenica 26, oltre alle matinée di 27 e 28 marzo. Il Festival, denominato della “Scienza e della Curiosità”, ha lo scopo di divulgare la conoscenza scientifica e le tematiche ad essa correlate, offrendo la possibilità di incontrare scienziati, youtubers, docenti universitari ed appassionati del campo. “L’idea – come si legge sul programma dell’evento – è quella di proporre tematiche diverse per ogni edizione in base agli argomenti di maggiore tendenza e ad anniversari speciali, così da conferire al Festival una identità forte in termini di riconoscibilità e diffusione sul territorio”.

Nel Parco che lo ospita sarà possibile assistere ad un gran numero di eventi: oltre alle conferenze infatti, sono allestite delle sale per mostre ed esposizioni a tema scientifico e tecnologico, con l’osservazione degli astri e spettacoli interattivi. Diversificate la attività ludiche per grandi e piccini: esperimenti chimici, laboratori STEM con mattoncini LEGO, live painting a tema natura ed il laboratorio scacchistico per ragazzi e adulti, in svolgimento proprio in queste ore. All’evento parteciperanno anche scolaresche e, in particolare, i licei dell’intera provincia. “I ragazzi – comunicano gli organizzatori – saranno guidati dagli animatori del festival ad affrontare in prima persona gli argomenti scientifici, toccando con mano fenomeni, costruendo oggetti, ragionando sull’indagine della realtà attraverso il metodo scientifico”.