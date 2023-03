Pd: Guerini, ‘no limitarci a battaglie identitarie, parlare a tutto Paese’**

StrettoWeb

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “Il nostro confronto non termina qui oggi nè si limita agli assetti interni. Dovendosi concentrare invece sulla proposta complessiva politica che vogliamo rivolgere a tutto il Paese e non limitarci a battaglie identitarie, giuste ed utili (con le giuste attenzioni alle sensibilità presenti tra noi) che si rivolgono però ad alcuni segmenti della società”. Così, secondo quanto si apprende, Lorenzo Guerini intervenendo all’assemblea del gruppo Pd Camera con Elly Schlein.

“Ok a questi temi ma attenzione a tutto il Paese: questa è ancora l?idea di un partito a composizione plurale che intenda essere il perno di una nuova alleanza per il governo del Paese”.