Pd: Calenda, ‘Schlein sovrapponibile a M5S, unica differenza è Ucraina’**

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “Ieri a Schlein le ho detto: il salario minimo, facciamolo” ma la segretaria del Pd “ha delle posizioni molto ideologiche, lontane dalle mie. C’è una linea sovrapponile ai 5 Stelle. Non trovo un argomento su cui non sono in sintonia. C’è solo l’Ucraina, che è eredità di Letta. I riformisti che stanno nel Pd dovranno decidere che fare”. Così Carlo Calenda a 5 Minuti su Rai1.