Pd: Benifei, ‘congratulazioni a Braga e Boccia, opposizione forte’

StrettoWeb

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – ?Congratulazioni a Chiara Braga e Francesco Boccia , eletti nuovi capigruppo del Partito Democratico alla Camera e al Senato”. Così Brando Benifei, capodelegazione Pd in Ue, su Fb.

“Un grande grazie a Simona Flavia Malpezzi e Debora Serracchiani per il grande lavoro di questi anni. C?è bisogno di una forte opposizione contro questa destra estremista e ideologica: conosco bene Chiara e Francesco, so che lavoreranno incessantemente per unire e rendere più forte il Pd, costruire alleanze tra le opposizioni al Governo e per far sentire chiara e netta la nostra voce. In Parlamento e nel Paese. Avanti!?.