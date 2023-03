Paura nel vibonese: scontro tra due auto sulla ss18, tre feriti

StrettoWeb

Attimi di paura ieri sera intorno alle 19, sul tragitto tra il bivio Orazio Falduti e la strada statale 18, nelle vicinanze del comune di Ionadi. Un impatto violento ha interessato due auto, una Smart ed una Volkswagen, anche se il movente del sinistro risulta tuttora sconosciuto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri ed il 118 per i primi accertamenti: il bilancio è di tre feriti, tutti ragazzi, trasportati al Pronto Soccorso attiguo. Uno dei ragazzi sembrerebbe in condizioni più gravi, pertanto è ricoverato e tenuto in osservazione dal personale medico.