Ancora paura a Cutro: scontro nella notte tra due auto sulla “strada della morte”

La città di Cutro registra l’ennesimo triste episodio che ha colpito la comunità, questa volta non via mare ma sulla strada. Ieri sera, tra il comune di Steccato di Cutro e Botricello, si è verificato ancora una volta un’incidente stradale che ha coinvolto due automobili. L’impatto, violentissimo, è avvenuto lungo la Strada Statale 106, ormai ribattezzata la “strada della morte” per l’alta frequenza dei sinistri che si verificano, purtroppo, quasi quotidianamente.

Nell’incidente si registrano tre feriti: un uomo, a bordo di una Golf, è rimasto incastrato tra le lamiere tanto da richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco per tirarlo fuori dal veicolo. Sull’altra macchina invece, una Fiat 500, viaggiavano madre e figlia, rimaste ferite durante l’impatto. Tempestivo l’arrivo del 118 che ha prestato soccorso alle persone coinvolte. Il tratto di strada interessato è stato bloccato per alcune ore dai Carabinieri, anch’essi intervenuti per gli accertamenti del caso e per il ripristino della corretta viabilità.