Paura a Vibo Valentia, incendio in un edificio scolastico

Paura a Vibo Valentia per un grosso incendio che si è sviluppato ieri nel quartiere Sant’Aloe di fronte alla Questura. L’istituto comprensivo in questione, la scuola Murmura, è stato avvolto da una densa coltre di fumo nelle ore pomeridiane, allarmando subito tutti i residenti del quartiere. Un grande spavento quindi ma, fortunatamente, la scuola è chiusa da diversi mesi per lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico.

Immediati i soccorsi da parte di due squadre di Vigli del Fuoco i quali, con l’ausilio di due autobotti, hanno estinto l’incendio evitando il propagarsi dalle fiamme. Sul posto è intervenuto anche il primo cittadino, Maria Limardo, per accertarsi di quanto accaduto. Presente anche il dirigente scolastico e la Polizia locale che ha provveduto a transennare l’area. Si cerca ora la causa dell’incendio: secondo le prime indagini, alcuni materiali da lavoro avrebbero preso fuoco nel deposito attrezzi provocando quindi il rogo.