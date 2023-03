Al Parco Archeologico di Naxos “Tutti a bordo! Per mare con gli antichi greci”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Domenica 5 marzo, a partire dalle ore 10:00, il Parco Archeologico di Naxos ospiterà “Tutti a bordo! Per mare con gli antichi greci“, progetto culturale dedicato a grandi e piccini.

Di seguito il messaggio social del Parco Archeologico Naxos. “Domenica 5 marzo, tutti a bordo! Si salpa per mare sulle antiche rotte commerciali dei greci nel Mediterraneo per conoscere cosa e come viaggiava a bordo delle navi: ad aiutarci nell’indagine saranno i reperti della sezione di archeologia subacquea del Museo di Naxos.

E poi? Poi apriremo un… Cantiere navale!!! Colla, forbici, stecchini di legno e ritagli di stoffa per costruire una antica nave trireme insieme alle bravissime e ingegnose guide di Civita Sicilia.

Tutte le info per mamme, papà, nonni, zii e fratelli maggiori sono nella locandina in foto. Prenotatevi subito su WhatsApp al 335 730 4378”.