Una notizia tragica ha sconvolto la comunità di Monza. Una bambina di 8 mesi è morta infatti all’ospedale San Gerardo. La pappa le è andata di traverso in casa e la bimba è andata in crisi respiratoria, rimanendo in agonia per 6 giorni fino alla morte in rianimazione, avvenuta il 4 marzo. La notizia, però, è stata confermata solo oggi. La piccola viveva con la mamma a Brugherio (Monza).