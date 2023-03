Papa Francesco ricoverato per “affaticamento respiratorio”: gli aggiornamenti dall’ospedale

StrettoWeb

Nel pomeriggio odierno una nota della Santa Sede ha annunciato dei “controlli precedentemente programmati“ ai quali si è sottoposto Papa Francesco presso l’ospedale Gemelli di Roma. Secondo l’agenzia di stampa “LaPresse”, però, il papa avrebbe accusato un malore, seppur le sue condizioni di salute non sembrano preoccupare.

L’Adnkronos rende noto che il Papa è stato trasportato al Gemelli in ambulanza a seguito di un “affaticamento respiratorio“. Bergoglio potrebbe trascorrere in ospedale qualche giorno e, come riportato dall’Ansa, lo staff più vicino al Pontefice sarebbe stato mobilitato per passare la notte presso il policlinico universitario.

Annullata un’intervista che il Papa aveva in programma in Vaticano questo pomeriggio, sarebbero state annullate anche le udienze del Pontefice previste per domani e dopodomani.