Panico su un volo per Catania: guasto al portellone, i passeggeri restano bloccati

Paura su un volo di linea Ryanair sulla tratta Madrid – Catania. L’aereo, arrivato ieri sera a destinazione all’aeroporto di Catania-Fontanarossa “Vincenzo Bellini”, è rimasto fermo in pista di atterraggio a causa del portellone bloccato. I passeggeri, esasperati dalla situazione, sono rimasti “intrappolati” all’interno del velivolo per circa 40 minuti, cercando invano di scendere. Più di 100 persone erano a bordo del volo, tra cui un anziano che, probabilmente preso dal panico, ha accusato un malore. Solo dopo varie proteste, e la diffusione dell’incredibile accaduto via social, i passeggeri sono riusciti a raggiungere l’uscita attraverso uno sportello di emergenza. Ancora da chiarire le cause del malfunzionamento del portellone, intanto i viaggiatori hanno intimato di denunciare l’accaduto e procederanno con le richieste di rimborso.