4°Q – Tecnico a Tiberti, 4° fallo, richiamato in panchina. Paolin in lunetta: dentro. 56-56

Le squadre stanno ultimando il riscaldamento

Pallacanestro Viola e Antenore Energia Virtus Padova sono in campo per il riscaldamento. Tutto pronto per la 22ª Giornata del Girone B di Serie B. Coach Bolignano torna in panchina dopo aver scontato le due gare di squalifica. A breve si comincia!