Pallacanestro Viola, ora 9 finali. L’analisi di Bolignano dopo Padova

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Tre gare casalinghe in una settimana, un tour de force complicato con delle rotazioni ancora da sistemare visti i due nuovi innesti di Tiberti e Yusuf mandati in campo senza allenamenti. Ma la Pallacanestro Viola ne è uscita alla grande: una sconfitta contro Orzinuovi, prima della classe, e due successi, l’ultimo dei quali questa sera contro la Virtus Padova battuta 74-73.

Una prova di grinta e cuore quella dei neroarancio che ritrovamo coach Bolignano in panchina e tornano al successo dopo lo stop di martedì.

In conferenza stampa Bolignano analizza così, ai microfoni di StrettoWeb, le prossime gare, 9 finali, che decideranno il destino dei reggini da qui a fine stagione: “le prime della classe sono finite. Ora rimane Lumezzane fra quelle in alta classifica. Al di là di questo, ho chiesto ai ragazzi di pensare partita dopo partita. Tutte le partite sono delle finali, in questo momento l’obiettivo primario è quello di pensare alla partita che verrà dopo: siamo contenti del risultato di oggi, ma già pensiamo alla partita che giocheremo fra due settimane.

Questa settimana avremo modo di recuperare dal punto di vista fisico, visto che c’è la sosta per la Coppa Italia, integrare Tiberti e Yusuf che sono stati messi in campo con pochissimi allenamenti. Li ringrazio per la disponibilità che ci mettono per provare a fare ciò che chiedo anche senza un numero di allenamenti adeguato.

Avremo la possibilità di recuperare mentalmente e fisicamente e prepararci alla prossima gara contro Lumezzane. Pensiamo a quella gara, poi partita dopo partita, provando a metterci la stessa voglia e la stessa intensità del secondo quarto che, secondo me, è stato lo specchio di quello che abbiamo fatto anche a Desio nonostante la sconfitta e in qualche partita precedente in cui abbiamo dimostrato di essere vivi e avere la possibilità di fare risultato.

Per la trasferta di Desio sono rammaricato, potevamo fare risultato, ma in campo non ci siamo solo noi“.