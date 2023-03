Palermo, carabiniere morto in auto: partecipò alla cattura di Riina, “non si è suicidato”

StrettoWeb

Ricorre tra quale giorno il ventottesimo anniversario della morte del maresciallo dell’Arma dei carabinieri Antonino Lombardo, avvenuta il 4 marzo 1995. Il militare è deceduto a causa di un colpo d’arma da fuoco, a bordo della sua auto nella caserma di Palermo. In ricordo del maresciallo si svolgerà una Messa in suo ricordo, officiata da padre Renzo Cannella, il 4 marzo alle 10.30 nel Duomo di Terrasini.

Al termine della cerimonia religiosa, viene annunciato, “saranno illustrate le recenti novità” relative al decesso del maresciallo Lombardo che era stata attribuita a suicidio, e “le azioni intraprese dalla famiglia” che alla tesi sposata dagli inquierenti non hanno mai creduto.

Il maresciallo Lombardo rivendicò nella lettera testamento di avere avuto un ruolo nella cattura di Totò Riina, e voleva riportare in Italia Tano Badalamenti, detenuto negli Usa. In passato i familiari avevano indicato proprio questi elementi tra le cause di quello che ritengono a tutti gli effetti un omicidio.