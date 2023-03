StrettoWeb

Ha ucciso il figlio disabile e poi ha provato a togliersi la vita. Il fatto è avvenuto oggi a Trieste e ha visto protagonista un uomo di 67 anni che avrebbe colpito il figlio 38enne al collo con un coltello. Successivamente ha tentato di suicidarsi, ma non c’è riuscito e ha chiamato il 112, confessando quanto commesso. Indagini in corso, ora l’uomo è ricoverato ma non in pericolo.