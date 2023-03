Pace del Mela in lutto: muore 60enne per un malore improvviso

StrettoWeb

Lutto a Pace del Mela, in provincia di Messina, dove un uomo di 60 anni, Nino Crisafulli, è morto dopo un improvviso malore accorso mentre era sugli spalti ad assistere alla gara dei play off di serie D maschile di pallavolo di ieri pomeriggio tra la Labochem A.S. Athlon Pace del Mela e l’Ecoplast Volley Gela.

Il cordoglio del sindaco

Il Sindaco Mario La Malfa a nome proprio e dell’Amministrazione Comunale esprime “il cordoglio della Cittadinanza ai familiari, per l’improvvisa scomparsa del nostro concittadino. Nino era una persona splendida, benvoluta e apprezzata da tutti. Un altro punto di riferimento che ci mancherà, un abbraccio forte alla moglie Maria, ai figli Carmelo e Giuseppe”.

Le parole di Nino Di Giacomo

Il Presidente Nino Di Giacomo, il Vice Presidente Antonio Locandro, l’intero Consiglio Regionale e tutte le componenti del CR Sicilia sono “vicini al dolore di Giuseppe Crisafulli, giovane atleta dell’Atholn Messina, per l’improvvisa e prematura scomparsa del papà avvenuta in seguito ad un malore accorso mentre era sugli spalti ad assistere alla gara dei play off di serie D maschile di ieri pomeriggio. A Giuseppe ed alla sua famiglia, giunga il più caloroso degli abbracci da parte di tutto il Comitato Regionale”.