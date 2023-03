StrettoWeb

Dopo il tris di qualificazioni in Champions League di Milan, Inter e Napoli, anche il giovedì di Europa League regala importanti verdetti per l’Italia calcistica. Tocca a Juventus e Roma dare seguito alle vittorie delle gare d’andata per staccare il pass che vale i quarti di finale della competizione. Missione compiuta per entrambe.

La prima a scendere in campo è la Juventus che, dopo l’1-0 dell’andata, si sbarazza 0-2 del Friburgo. I bianconeri ritrovano le reti di Vlahovic (su rigore) e Chiesa, con l’auspicio che le stagioni di entrambi, dal punto di vista realizzativo e fisico, possano avere una svolta. Una partita più complicata di quel che il punteggio e il vantaggio numerico (doppio giallo per Gulde nel primo tempo) possano raccontare: i tedeschi, pur senza Grifo per buona parte di gara, hanno giocato a viso aperto creando anche qualche problema alla difesa bianconera. Il tutto sottolineato dagli urlacci di un indemoniato Allegri in panchina.

Complicata anche la gara della Roma. I giallorossi, forti del 2-0 dell’andata, giocano una gara attenta dal punto di vista difensivo e resistono al fraseggio e alla qualità della Real Sociedad. Gara conclusa a reti bianche, probabilmente come preventivato alla vigilia da Mourinho, un allenatore che non si è mai vergognato di piazzare il bus davanti alla propria porta se l’occasione lo ha reso necessario. Per gli spagnoli diverse occasioni alle quali la difesa guidata da un ottimo Smalling, le parate di Rui Patricio e una traversa hanno detto di no.

In Conference League la Fiorentina liquida 1-4 i turchi del Sivasspor, mentre la Lazio regala l’unico dispiacere di giornata: i biancocelesti perdono 2-1 anche la gara di ritorno contro l’Az Alkmaar e abbandonano la competizione.