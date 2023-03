Ospedale della Piana, il Circolo PD di Palmi incontra i sindacati

StrettoWeb

Si è svolto mercoledì 22 Marzo 2023 un incontro, su richiesta del Circolo PD Palmi, con i sindacati confederali CGIL CISL e UIL, con la presenza del Sindaco di Palmi Avv. Giuseppe Ranuccio e dell’assessore alle opere pubbliche e urbanistiche ing. Alessandro Riotto e il neo consigliere regionale PD Antonio Billari sul tema Sanità e sull’iter di costruzione nuovo ospedale della Piana presso Palazzo San Nicola.

L’incontro fortemente voluto dalle parti intervenute, al fine di avere un’idea chiara e dettagliata sullo stato in essere relativo all’Ospedale Della Piana, è servito per ribadire, ancora una volta, lo stato di insufficienza delle strutture Ospedaliere presenti in tutta la provincia reggina e la necessità di un’azione corale e unitaria, per il problema sanità ma non solo, che possa influenzare positivamente la realizzazione dell’opera in questione.

A tal fine tutte le sigle sindacali e l’amministrazione Palmese sono risultate favorevoli e concordi nel richiedere, e formalizzare, la convocazione in tempi brevi del “tavolo tecnico regionale” allargato alle sigle sindacali succitate al fine di confrontarsi con i responsabili del procedimento.

Un atto necessario, affinché si possa ripartire in maniera condivisa e coerente alle difficoltà, proprio per velocizzare l’iter procedurale e finalmente arrivare all’avvio dei lavori di realizzazione dell’opera, dopo tutto il tempo trascorso.