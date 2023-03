Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Palmi a confronto su “tregua fiscale”

StrettoWeb

Riprendono a pieno ritmo, dopo una breve pausa, le attività formative dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Palmi: mercoledì pomeriggio, nella sede di via Mascagni di Gioia Tauro, si è infatti svolto il primo seminario dell’anno nuovo, organizzato in sinergia con l’Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di Palmi, per approfondire la tematica riguardante “la tregua fiscale 2023 – misure deflattive a confronto”, il tutto per come previsto dalla legge di Bilancio n.197 del 2022.

Hanno aperto i lavori, con i saluti di rito, il presidente dell’ODCEC Palmi; Luciano Fedele; il presidente UGDCEC Palmi, Rocco Romeo; il coordinatore UGDCEC Calabria, Leopoldo Bilotti e il presidente UNGDCEC, Matteo De Lise. Dopodiché, la parola è passata ai relatori Francesco Cataldi, delegato Giunta UNGDCEC e Cristiana Ciabatti, presidente della Commissione nazionale UNGDCEC che hanno relazionato sul processo tributario facendo il punto sulle tante novità relative alle sanatorie fiscali. Molteplici gli argomenti trattati: dalla definizione degli avvisi bonari alla regolarizzazione delle irregolarità formali passando per il ravvedimento speciale, la definizione agevolata degli atti dell’accertamento, quella delle controversie tributarie, la conciliazione agevolata delle liti tributarie, lo stralcio dei mini ruoli e la rottamazione quater.

Le considerazioni finali sono state affidate a Matteo De Lise e Luciano Fedele. Moderatore del convegno è stato Raffaele Loprete. “Abbiamo ritenuto di predisporre tale incontro – ha esordito il presidente Luciano Fedele – perché crediamo fortemente nell’importanza dell’aggiornamento professionale come strumento vincente per l’acquisizione di nuove competenze, conoscenze e capacità che tornano indispensabili per svolgere al meglio la nostra professione”. Il focus ha trattato l’esame delle diverse possibilità con le soluzioni più convenienti rispetto alla situazione in cui si trova il contribuente, in modo da orientare le scelte alla ricerca della migliore definizione possibile dei rapporti con il fisco. L’evento ha rappresentato un’altra giornata ricca di contenuti che ha consentito di aggiornare ulteriormente le specifiche competenze dei professionisti su una materia di ampio respiro.