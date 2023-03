“Olio Capitale”, grandi apprezzamenti per l’olio di Calabria Igp

StrettoWeb

Si è conclusa l’edizione numero 15 di Olio Capitale, che ogni anno a Trieste riunisce gli operatori del settore olivicolo nazionale e internazionale e che ha visto la partecipazione del Consorzio di Tutela e Valorizzazione Olio di Calabria Igp nella collettiva della Regione Calabria. Grande successo per lo stand allestito con l’Olio di Calabria Igp che ha fatto registrare un notevole numero di visitatori, attratti dalle caratteristiche organolettiche dell’olio nostrano e dal gusto unico derivante dall’assaggio.

Nel corso dell’evento numerosi sono stati i momenti di assaggio che hanno incuriosito i presenti e in special modo quello in cui l’olio EVO Calabria Igp derivante da cultivar Carolea, è stato utilizzato come ingrediente per la preparazione di un cocktail aperitivo molto apprezzato.

Gradite le visite istituzionali del Ministro dell’Agricoltura On. Francesco Lollobrigida e dell’Assessore Agricoltura della Regione Calabria Gianluca Gallo, che si sono intrattenuti con il presidente del Consorzio Massimino Magliocchi, scambiando idee e progetti per il comparto olivicolo e per l’olio di Calabria Igp.

“Eventi come questi devono essere considerati basilari per la crescita e lo sviluppo di un consorzio come il nostro, che ha bisogno di far conoscere in Italia e all’estero le qualità uniche di un olio pregiato come Olio di Calabria Igp. L’impegno di tutte le aziende che fanno parte del consorzio punta a realizzare un prodotto sempre più buono e regolato da un disciplinare rigoroso che ne salvaguarda le caratteristiche tradizionale. La presenza del ministro On. Lollobrigida e dell’Assessore Gallo sono per noi un onore e ci spingono ad impegnarci sempre di più per raggiungere i nostri obiettivi e portare su un numero sempre maggiore di tavole il nostro olio ad indicazione geografica protetta”.

Queste le parole del presidente Magliocchi, che ha illustrato i prossimi progetti del consorzio, tra cui il rinnovo della convenzione con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, che prevede la fornitura gratuita di 12000 bottiglie di Olio di Calabria Igp da distribuire nel corso della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica in tutta Italia, e la partecipazione alla prossima edizione di Sol&Agrifood, l’evento dedicato all’olio che si terrà contemporaneamente al Vinitaly di Verona dal 2 al 5 aprile prossimi.