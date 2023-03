Olimpiadi, la scelta su atleti russi e bielorussi per Parigi 2024 e Milano-Cortina 2026

StrettoWeb

Torna a far discutere la condizione degli atleti russi e bielorussi che, dopo l’inizio della guerra in Ucraina, sono stati ‘bannati’ dalle Olimpiadi. Il Cio deciderà “al momento opportuno” riguardo la loro eventuale partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e Milano-Cortina 2026. È quanto emerso dalla riunione dell’Esecutivo del comitato olimpico svoltasi a Losanna nei giorni scorsi.

Il presidente Thomas Bach ha dichiarato che alle federazioni internazionali è suggerito di consentire il ritorno agli atleti russi e bielorussi alle proprie competizioni (comprese le qualificazioni olimpiche) in forma individuale e neutrale: niente squadre dunque, comprese quelle inerenti a staffette o formazioni di ginnastica all-around. Criteri imprescindibili per la riammissione la contrarietà alla guerra e la non affiliazione alle forze armate.

“Prima di prendere una decisione circa le Olimpiadi – ha dichiarato Bach – verificheremo, nei tempi più lunghi possibili, se e come queste raccomandazioni verranno prese in considerazione. Monitoreremo con attenzione la piena attuazione da parte di tutte le parti interessate. Ma sarebbe inappropriato fissare tempi precisi: nessuno sa cosa accadrà domani o tra nove mesi. Ci sono peraltro già diversi sport, dal tennis al tennistavolo, dall’hockey ghiaccio alla pallamano e al ciclismo, dal calcio, al basket e al volley di leghe europee, nordamericane e di altri continenti, ai quali gli atleti russi e bielorussi hanno continuato a prender parte senza che dal punto di vista della sicurezza si siano registrati incidenti”.

Le singole federazioni avranno dunque libertà di scelta. La federazione di atletica ha mantenuto il ban, mentre federboxe e federscherma hanno reintegrato gli atleti nonostante le polemiche e il rischio di boicottaggi. Nelle ultime ore, 323 schermitori, fra i quali gli italiani Luigi Samele ed Erica Cipressa, hanno firmato una lettera inviata al presidente Bach e al presidente ad interim della Federazione internazionale Emmanuel Katsiadakis, contro la riammissione degli atleti russi e bielorussi. Diversi governi, fra i quali 35 europei (Italia inclusa), hanno espresso preoccupazione per i piani del Cio.