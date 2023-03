Nuovo piano vaccinale in Italia? Corbelli: “Meloni lo ritiri, si ritorna alla fase buia di Speranza”

StrettoWeb

Il leader del Movimento Diritti Civili Franco Corbelli, dopo la pubblicazione domenica su La Verità del nuovo Piano nazionale di prevenzione vaccinale, che definisce “allucinante, anacronistico, completamente al di fuori dalla realtà e assolutamente in continuità con il disastroso governo precedente”, chiede alla premier, Giorgia Meloni “l’immediato ritiro di questo documento, diffuso da Palazzo Chigi, che riporta pericolosamente il Paese al periodo più buio e tragico dell’esecutivo Draghi-Speranza”!

“Lo ritiri o faccia, almeno, un’adeguata correzione di questo assurdo e provocatorio Piano, che, di fatto, prevede nuovi obblighi di puntura non solo per gli operatori sanitari ma anche per il personale scolastico e una insensata, perenne ‘caccia’ ai dubbiosi e resistenti al siero sperimentale”. Corbelli domanda alla Meloni se questa del nuovo Piano vaccini è una sua iniziativa o del ministro della Salute Schillaci. O è stata dettata da qualche altra Istituzione, assai influente. O, ancora, è opera dei responsabili dell’Iss e dell’Aifa che “anziché essere cacciati e processati (quelli coinvolti), dopo quanto emerso dalle carte dell’inchiesta della Procura di Bergamo e dalla serie impressionante di omissioni, scelte scriteriate e drammatici accadimenti, sono ancora tutti al loro posto?”.

“Si rende conto di cosa vi è scritto e cosa prevede questo nuovo Piano per i vaccini? Sembra una fotocopia perfetta degli atti (tragici!) del duo Draghi-Speranza. Com è possibile che si sia potuto, anche semplicemente, ipotizzare questa nuova provocazione e autentica follia, che, di fatto, è la negazione di quanto promesso e, sino ad oggi, in parte fatto dalla Meloni, in tema di pandemia. Ma c’è dell’altro che impone il ritiro di questo Piano scellerato ed è la tragedia immane delle morti improvvise e delle gravi reazioni avverse, dopo la somministrazione di questo siero sperimentale, che sta devastando, ogni giorno, la vita di migliaia di famiglie e di cui nel documento non si fa alcun cenno se non un generico e sconcertante riferimento alle reazioni avverse per ‘pianificare azioni di risposta comunicativa’ e per invitare al ‘rispetto della confidenzialità delle informazioni’”!

“Così come nel Piano non si parla minimamente dei risultati scioccanti di innumerevoli studi scientifici che evito di riportare e ricordare, per non rendere la situazione ancora più preoccupante. La Meloni è a conoscenza di queste ricerche choc e di tutti i drammi, delle migliaia di persone (soprattutto giovani sani e vaccinati, tanti anche i bambini; due di 6 e 8 anni sono deceduti nelle ultime ore) che, in numero impressionante, continuano ad ammalarsi gravemente, a morire all’improvviso (anche nella nostra Calabria), senza una spiegazione”.

“Cosa ha fatto, in questi cinque mesi, il suo Governo, insieme all’Iss, all’Aifa e ai tanti cosiddetti “scienziati”, che hanno imperversato, ogni giorno, su tutti i media di regime in questi ultimi due anni, insultando e discriminando chi manifestava dei dubbi legittimi, rifiutava (a giustissima ragione, come hanno poi confermato i tragici eventi) il siero sperimentale (per una comprensibile paura e per validi motivi di salute) e si batteva per la libertà di scelta, per affrontare questa drammatica emergenza? Mi aspetto che la premier intervenga e corregga subito questo grave errore”!, conclude Corbelli.