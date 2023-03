Nuoto, Italica Sport porta Reggio sul tetto della Calabria negli Esordienti A

StrettoWeb

Trionfo per Italica Sport ai campionati regionali Fin di Cosenza del 4 e 5 marzo. La società reggina, grazie ai risultati dei suoi atleti, ha raggiunto il gradino più alto nella categoria Esordienti A. Una grande gioia per la dirigenza e lo staff tecnico guidato da Nino Praticò. Un successo di squadra, costruito con grande impegno nella piscina di Parco Caserta a Reggio Calabria dove i nuotatori si allenano quotidianamente. Ogni atleta ha raccolto i frutti del proprio lavoro, portando punti al collettivo e assicurandosi importanti soddisfazioni individuali.

Italica Sport ha conquistato 23 medaglie: 8 ori, 5 argenti e 10 bronzi. Menzione speciale per Chiara Furci che si è guadagnata tre titoli di campionessa regionale (100 stile libero, 100 farfalla e 200 stile libero). Successi a cui va ad aggiungersi un argento nei 400 stile libero e bronzo nei 200 dorso. Grandi risultati anche per Giulia Richichi: per lei due ori (400 e 800 stile libero) e tre argenti (200 e 400 misti più 200 stile libero).Tre bronzi, invece, per Gabriele Iaria (400 stile libero, 100 dorso e 200 stile libero). Stesso colore della medaglia anche per Vanessa Cuzzola e Filippo Aricò, rispettivamente nei 100 dorso e 200 farfalla.

Doppio titolo regionale per le staffette femminili nei 4×100 misti e 4×100 stile libero con la squadra composta da Noemi Barberi, Vanessa Cuzzola, Chiara Furci e Giulia Richichi. Soddisfazioni anche dalle staffette maschili. Bronzo per la 4×100 misti con Filippo Aricò, Davide Barberi, Gabriele Iaria e Davide Rugolo. Terzo posto anche per la 4×100 stile libero con Filippo Aricò, Gabriele Iaria, Domenico Pennestrì e Francesco Toscano. Buona la prestazione di Raffaele Sergi che, con i suoi piazzamenti, ha contribuito al punteggio finale di squadra.

Per Italica Sport podi anche nella categoria Esordienti B. Morgana Donato ha conquistato il bronzo nei 400 stile libero e nei 100 rana. Eva Geri, invece, è diventata campionessa regionale nei 100 rana e ha ottenuto l’argento nei 200 rana. Buone, inoltre, anche le performance degli altri componenti della squadra: Sarà Aricò, Leonardo Caminiti e Luca Putortì.