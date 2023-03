Nordio: “intervento severo contro gli scafisti”

StrettoWeb

“C’è un intervento del diritto penale estramamente severo nei confronti degli scafisti e di chi organizza, promuove e finanzia la tratta delle persone”. E’ quanto ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. “In particolare, le nuove norme in materia di immigrazione illegale prevedono un inasprimento delle pene contro gli scafisti con una nuova fattispecie che punisce con una reclusione da 20 a 30 anni quando come conseguenza non voluta da parte degli scafisti c’e’ la morte o la lesione grave o gravissima di più persone. Se la conseguenza fosse voluta – ha precisato Nordio – avremmo a che fare con il reato di omicidio aggravato”.