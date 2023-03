‘Ndrangheta stragista: si riapre il processo grazie a nuove intercettazioni

StrettoWeb

Si riapre il processo per ‘ndrangheta stragista. Il Procuratore generale di udienza, Giuseppe Lombardo, ha comunicato alla Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria e alle difese, il deposito di nuovi atti relativi alla presunta partecipazione della ‘Ndrangheta calabrese alle stragi messe in atto da Cosa nostra nei primi anni ’90.

Lombardo ha depositato alcune intercettazioni ambientali registrate il 17 gennaio del 2021 nel corso di un colloquio, avvenuto a Rizziconi, nella Piana di Gioia Tauro, tra due fedelissimi del boss Giuseppe ‘Pino’ Piromalli, 78 anni.

Le nuove intercettazioni

La conversazione oggetto dell’intercettazione è avvenuta dopo la sentenza di primo grado che ha visto condannare all’ergastolo Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone quali mandanti del duplice omicidio dei carabinieri Antonino Fava e Vincenzo Garofalo.

I due ‘ndranghetisti, Francesco Adornato, soprannominato ‘Cicciu u biondu‘, e Giuseppe Ferraro, come riportato nell’ordinanza del Gip di Reggio Calabria relativa all’operazione ‘Hybris‘, commentano la posizione del boss gioiese rispetto alla decisione, di aderire o meno, alla volontà delle più note famiglie di ‘Ndrangheta calabresi alla sollecitazione di Cosa nostra di mettere in atto delitti anche in Calabria contro uomini e simboli delle istituzioni. Adornato, in particolare, riferiva a Ferraro della scelta di Giuseppe Piromalli di farsi rappresentare nella ‘commissione’, da lui convocata al resort ‘Sayonara‘ di Marina di Nicotera (Vibo Valentia), da Antonino Pesce, ‘u testuni‘.

Secondo le indagini in questa riunione era presente, tra gli altri, anche il boss Luigi Mancuso che, secondo Francesco Adornato, aveva tentato di convincere gli altri ‘ndranghetisti a non accettare la richiesta di Cosa nostra. “E’ la prima cognizione diretta ‘in viva voce’ – ha sottolineato il Pg Giuseppe Lombardo nel suo intervento – di quanto avvenuto in quegli anni in provincia di Reggio Calabria con gli attacchi ai carabinieri. Adornato e Ferraro sono personaggi legati ai Mole’-Piromalli, come testimoniano molte sentenze. Qui non si tratta di commentatori generici, o di collaboratori di giustizia, ma di uomini di ‘Ndrangheta che vivono dal di dentro i fatti accaduti tanti anni fa“.

Il 23 marzo la sentenza

Il Collegio, presieduto da Bruno Muscolo, a latere Giuliana Campagna, ha fissato per i termini a difesa i giorni 13, 20, 22 marzo prossimi. Dal 23 marzo, i giudici d’Appello si ritireranno in Camera di Consiglio per emettere la sentenza.